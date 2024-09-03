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20:00, 3 сентября 2024 года
Команды Орловского государственного университета готовятся к насыщенному сезону"Жарко" на трибунах станет уже в октябре.
Команды Орловского государственного университета вошли в решающую стадию подготовки к сезону. Вузовские сборные принимают участие во всех самых массовых чемпионатах страны.
Один из них – Ассоциация студенческого баскетбола. Мужская сборная ОГУ сохранила лидеров прошлого сезона и ведет работу по омоложению состава. Часть ребят приняла участие в финальном этапе "Лиги регионов" по баскетболу 3х3.
Женская мини-футбольная команда пока тренируется на свежем воздухе, регулярно проводит двухсторонние матчи, в рамках которых на площадке можно увидеть и тренерский состав. В этом году команду пополнили опытные девушки из Москвы, имеющие большой опыт игры в чемпионате страны.
Анастасия Дорохова