Команды Орловского государственного университета готовятся к насыщенному сезону

"Жарко" на трибунах станет уже в октябре.

Команды Орловского государственного университета вошли в решающую стадию подготовки к сезону. Вузовские сборные принимают участие во всех самых массовых чемпионатах страны.



Один из них – Ассоциация студенческого баскетбола. Мужская сборная ОГУ сохранила лидеров прошлого сезона и ведет работу по омоложению состава. Часть ребят приняла участие в финальном этапе "Лиги регионов" по баскетболу 3х3.



Женская мини-футбольная команда пока тренируется на свежем воздухе, регулярно проводит двухсторонние матчи, в рамках которых на площадке можно увидеть и тренерский состав. В этом году команду пополнили опытные девушки из Москвы, имеющие большой опыт игры в чемпионате страны.