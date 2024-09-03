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17:23, 3 сентября 2024 года В музее Тургенева прошел вечер памяти писателя Он ушел из жизни 141 год назад.





3 сентября в музее Тургенева прошел вечер памяти писателя. Он ушел из жизни 141 год назад.

Работники музея рассказали зрителям о своем путешествии по тургеневским местам. Гостей поприветствовал песней фольклорный ансамбль "Калиновый садок".

В гости приехала и праправнучка Тургенева Наталья Чаурская, в этот же день она и ее дочь Екатерина отмечают день рождения. Благодаря ее спонсорской помощи был издан музейный буклет, который на память увозят посетители в разные уголки.

Наталья Чаурская продемонстрировала публике старинные фотографии своей бабушки — дочери двоюродной сестры Тургенева Екатерины Николаевны.





Татьяна Тимохина



