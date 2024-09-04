Главная » Новости



8:00, 4 сентября 2024 года Хоккеисты ОГУ выиграли в Воронеже Товарищеский матч с командой "Вымпел-Атом" состоялся в минувшие выходные.



Фото: архив

Хоккеисты Орловского государственного университета активно готовятся к новому сезону. В минувшие выходные они провели товарищеский матч в Воронеже против команды "Вымпел-Атом". Игра завершилась победой нашей команды со счетом 7:2.



Хет-триком отметился Владислав Королев. Также по голу забили Павел Гришин, Даниил Грачев, Ефим Лазарев и Матвей Калугин. Следующим этапом в подготовке станет участие в "Кубке регионов", который пройдет с 6 по 9 сентября в Орле.





Анастасия Дорохова



