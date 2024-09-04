Хоккеисты ОГУ выиграли в Воронеже

Товарищеский матч с командой "Вымпел-Атом" состоялся в минувшие выходные.
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Хоккеисты Орловского государственного университета активно готовятся к новому сезону. В минувшие выходные они провели товарищеский матч в Воронеже против команды "Вымпел-Атом". Игра завершилась победой нашей команды со счетом 7:2.
Хет-триком отметился Владислав Королев. Также по голу забили Павел Гришин, Даниил Грачев, Ефим Лазарев и Матвей Калугин.
Следующим этапом в подготовке станет участие в "Кубке регионов", который пройдет с 6 по 9 сентября в Орле.