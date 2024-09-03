Главная » Новости



14:30, 3 сентября 2024 года В Орле заложен фундамент первого здания общежития межвузовского кампуса Продолжается устройство подземной части объекта и разрабатывается котлован под учебно-лабораторный корпус.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле заложен фундамент первого здания общежития межвузовского кампуса. Об этом рассказали в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства. Одновременно продолжается устройство подземной части объекта и разрабатывается котлован под учебно-лабораторный корпус.



Завершить строительство планируется в 2026-м году. Помимо общежития на полторы тысячи мест, в кампусе будут спортивные залы, помещения для самостоятельного обучения и проведения досуга, коворкинги, фитнес-зона, фуд-корт и футбольное поле.





Артем Ежаков



