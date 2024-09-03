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16:30, 3 сентября 2024 года Энергетик из Орловской области удостоен медали "За отвагу" Государственную награду вручили Виталию Дмитриеву.



Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Энергетик "Орелэнерго" Виталий Дмитриев, ушедший слесарем в октябре 2022-го года на службу в зону СВО, удостоен медали "За отвагу". Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



Государственную награду мужчине уже вручили. Ее он удостоился за мужество и самоотверженность, проявленные в зоне проведения спецоперации.





Артем Ежаков



