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15:30, 3 сентября 2024 года В трех городах Орловской области установился максимальный класс пожарной опасности Речь идет о Мценске, Дмитровске и Ливнах.





В Орловской области сохраняется жаркая погода. В связи с этим в Мценске, Дмитровске и Ливнах установился пятый, чрезвычайный, класс пожарной опасности. На остальной территории Орловщины установлен четвертый класс. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.



Также по области распространяется суховей. Это ветер с максимальной скоростью в семь метров в секунду и более при температуре выше 25 градусов и относительной влажностью не более 30%. Его зафиксировали метеостанции в Верховье, Болхове и Ливнах.









Артем Ежаков



