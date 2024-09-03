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12:30, 3 сентября 2024 года В школы Орловской области зачислили около 90 курян Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков на заседании правительства региона.



Фото: архив

В образовательные учреждения Орловской области зачислили около 90 детей из Курской области. Об этом на заседании правительства региона сообщил губернатор Андрей Клычков. Он поручил обеспечить переселенцев всем необходимым, а также оказывать помощь белгородцам, покинувшим свои дома.

- Прошу оказывать помощь всем, кто в ней нуждается и обеспечить их всем необходимым. Тем более, что наши жители активно участвуют в этом процессе, - сказал губернатор.



Напомним, что сбор помощи беженцам продолжается в телеграм-канале "

- Прошу оказывать помощь всем, кто в ней нуждается и обеспечить их всем необходимым. Тем более, что наши жители активно участвуют в этом процессе, - сказал губернатор.Напомним, что сбор помощи беженцам продолжается в телеграм-канале " Орловский тыл ". Там ежедневно выкладывают список необходимых вещей для людей, вынужденно покинувших свои дома.





Сергей Мерцалов



