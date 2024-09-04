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8:30, 4 сентября 2024 года В Глазуновском районе приведут в порядок две дороги На участках образовались выбоины и просадки.



Фото: архив

Прокуратура Глазуновского района Орловской области провела проверку и установила, что на дороге по улице Почтовой в деревне Новополево, а также на трассе от населенного пункта до райцентра имеются выбоины и просадки. В план работ эти дороги не были включены. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.



Теперь на дорожный ремонт выделят финансирование, рабочие устранят дефекты на дорогах и обочине. Исполнение работ находится на контроле у надзорного ведомства.





Сергей Силаев



