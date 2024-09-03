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12:00, 3 сентября 2024 года

Сельскохозяйственная гимназия имени Столыпина распахнула свои двери для орловских учеников

Получать знания здесь будут 300 ребят.



Сельскохозяйственная гимназия имени Столыпина открыла свои двери для учеников. 300 ребят из Орла, Кром, Знаменки и Салтыкова будут получать здесь знания и осваивать практические навыки современных профессий. 30 из них впервые сели за парты.
 
- Как мы себя покажем с сегодняшнего дня, так к нам и будут относиться. Мы сделаем все возможное, чтобы не подвести имя такой школы, - отметил руководитель проекта "Вятский Посад" Геннадий Цурков.
 
Для учеников доступны шесть корпусов с ультрасовременным оборудованием. Общая вместимость гимназии составляет 550 обучающихся. А наличие рядом храма позволит ребятам развиваться не только умственно, но и духовно.
 



Юлия Опанасюк
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