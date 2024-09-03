Орловские сотрудники ППС отметили профессиональный праздник

101 год назад НКВД опубликовало "Инструкцию постовому милиционеру".

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101 год назад НКВД опубликовало "Инструкцию постовому милиционеру". Но прообраз ППС появился раньше. Например, в положении о внутренней страже 1838 года стражи порядка должны были патрулировать улицы города, чтобы предотвращать преступления и своевременно реагировали на пожары.

В наше время патрульно-постовая служба - одно из самых многочисленных подразделений полиции в России. Его сотрудники следят за безопасностью и участвуют в задержании злоумышленников.

- В настоящее время сотрудниками подразделения было выявлено порядка 3 тысяч административных правонарушений, задержано более 30 граждан, находящихся в розыске, выявлено более 60 граждан, совершивших преступления, - рассказал командир ОБ ППС УМВД России по городу Орлу Тимур Грибакин.