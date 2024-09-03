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15:00, 3 сентября 2024 года Паллиативная детская служба работает в Орле пять лет Она организована на базе НКМЦ имени Круглой.







Пять лет назад в НКМЦ имени Круглой начала работать системная паллиативная детская служба. Помощь оказывают в стационаре и на выезде.



Подробнее о том, как оказывают помощь орловцам и сколько детей в ней нуждается, корреспонденту "Вести-Орел" рассказала главный специалист по детской паллиативной службе Яна Лахшия.





Елена Литинская



