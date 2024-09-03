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11:00, 3 сентября 2024 года Молодой педагог начал преподавать в Змиевском лицее Специалист устроился благодаря программе "Земский учитель".







В Орловской области восемь педагогов начали работу в 2024 году по программе "Земский учитель". Один из них устроился в Змиевский лицей Свердловского района.



Даниил Фонтания окончил вуз в 2024 году, а на линейку в лицей пришел уже в качестве учителя химии и классного руководителя. Предыдущий учитель химии ушел на пенсию, преподавать предмет приходилось учителю биологии.



Всего в учебном заведении Свердловского района приняли на работу трех учителей по программе "Земский учитель". В 2020 году трудиться начал учитель русского языка и литературы, в 2022 появился учитель физкультуры, а в 2024 - учитель химии.





Татьяна Тимохина



