Молодой педагог начал преподавать в Змиевском лицее
Специалист устроился благодаря программе "Земский учитель".
В Орловской области восемь педагогов начали работу в 2024 году по программе "Земский учитель". Один из них устроился в Змиевский лицей Свердловского района.
Даниил Фонтания окончил вуз в 2024 году, а на линейку в лицей пришел уже в качестве учителя химии и классного руководителя. Предыдущий учитель химии ушел на пенсию, преподавать предмет приходилось учителю биологии.
Всего в учебном заведении Свердловского района приняли на работу трех учителей по программе "Земский учитель". В 2020 году трудиться начал учитель русского языка и литературы, в 2022 появился учитель физкультуры, а в 2024 - учитель химии.