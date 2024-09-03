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11:30, 3 сентября 2024 года В Орловской области увековечили подвиг Героя СВО Мемориальную доску в честь Сергея Яркова открыли в Знаменском районе.



Фото: газета "Земля родная"

В Знаменском районе на здании Глотовской средней общеобразовательной школы открыли мемориальную доску в память о Сергее Яркове, который погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО. Торжественный митинг состоялся 2 сентября 2024 года.



Как сообщает газета "Земля родная", Сергей Ярков родился в Орле 20 июля 1989 года. Детство провел в селе Коптево Знаменского района. Учился в Глотовской средней школе. В орловском училище № 1 получил профессию плиточника-мозаичника.



Работал в Орле, был призван по частичной мобилизации на службу в зоне СВО. Награжден орденом мужества посмертно.







Сергей Мерцалов



