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10:00, 3 сентября 2024 года В Мценском районе произошла массовая гибель рыбы В Оке было обнаружено неизвестное вещество, которое привело к экологической проблеме.



Фото: "Вести-Орел"

В Мценском районе зафиксирована массовая гибель рыбы. Одной из возможных причин экологической проблемы стало неизвестное вещество, попавшее в Оку из близлежащих предприятий. На проблему обратили внимание активисты Народного фронта. Они уже подготовили обращение в Росприроднадзор. Руководитель исполкома "Народного фронта" Орловской области Владимир Филонов выразил надежду, что в ближайшее время сотрудники Росприроднадзора проведут исследование места слива и установят причину произошедшего. По его словам, такие случаи чаще всего происходят осенью, когда запускаются перерабатывающие заводы.





Владимир Маряшин



