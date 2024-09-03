В Мценском районе произошла массовая гибель рыбы

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10:00, 3 сентября 2024 года
В Мценском районе произошла массовая гибель рыбыВ Оке было обнаружено неизвестное вещество, которое привело к экологической проблеме.
Фото: "Вести-Орел"
В Мценском районе зафиксирована массовая гибель рыбы. Одной из возможных причин экологической проблемы стало неизвестное вещество, попавшее в Оку из близлежащих предприятий.
На проблему обратили внимание активисты Народного фронта. Они уже подготовили обращение в Росприроднадзор.
Руководитель исполкома "Народного фронта" Орловской области Владимир Филонов выразил надежду, что в ближайшее время сотрудники Росприроднадзора проведут исследование места слива и установят причину произошедшего. По его словам, такие случаи чаще всего происходят осенью, когда запускаются перерабатывающие заводы.
Владимир Маряшин