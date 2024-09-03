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20:30, 2 сентября 2024 года

Эвакуированные на Орловщину куряне досрочно проголосовали на выборах губернатора

Избирательным участком несколько дней была гостиница "Орел".



Эвакуированные на Орловщину куряне досрочно проголосовали на выборах губернатора Курской области. Избирательным участком несколько дней была гостиница "Орел".

Также избирательная комиссия заехала в каждый ПВР, где проживают эвакуированные. Всего на то, чтобы отдать свой голос, было четыре дня.

Голоса курян с Орловщины учтут в основной период выборов губернатора Курской области.


Александра Бахтина
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