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19:29, 2 сентября 2024 года Орловские школьники из многодетных семей смогут бесплатно ездить в общественном транспорте В регионе ввели новую меру социальной поддержки.





Орловские школьники из многодетных семей смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. В регионе ввели новую меру социальной поддержки.

"Каждый ребенок из многодетной семьи, проживающий на территории Орловской области и обучающийся в общеобразовательной организации, расположенной на территории Орловской области, теперь может воспользоваться правом бесплатного проезда автомобильным транспортом (за исключением такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом", — сообщил региональный информационный портал. Для ее оформления законному представителю ребенка нужно обратиться в МФЦ или в региональный информационный центр. Транспортную карту оформят в день обращения, для нее ребенка сфотографируют.



При обращении за льготой необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность; удостоверение многодетной семьи; справку из общеобразовательной организации; свидетельство о рождении несовершеннолетнего; карту жителя Орловской области либо иную банковскую карту национальной платежной системы "Мир"; СНИЛС.





Артем Ежаков



