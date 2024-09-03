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19:29, 2 сентября 2024 года

Орловские школьники из многодетных семей смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

В регионе ввели новую меру социальной поддержки.


Орловские школьники из многодетных семей смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. В регионе ввели новую меру социальной поддержки.
"Каждый ребенок из многодетной семьи, проживающий на территории Орловской области и обучающийся в общеобразовательной организации, расположенной на территории Орловской области, теперь может воспользоваться правом бесплатного проезда автомобильным транспортом (за исключением такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом", — сообщил региональный информационный портал.
Для ее оформления законному представителю ребенка нужно обратиться в МФЦ или в региональный информационный центр. Транспортную карту оформят в день обращения, для нее ребенка сфотографируют.

При обращении за льготой необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность; удостоверение многодетной семьи; справку из общеобразовательной организации; свидетельство о рождении несовершеннолетнего; карту жителя Орловской области либо иную банковскую карту национальной платежной системы "Мир"; СНИЛС.


Артем Ежаков
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