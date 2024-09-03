Хоккеисты Орловского госуниверситета примут дома этап Кубка регионов
Орловцы сыграют с лучшими командами конференции "Запад".
Хоккеисты Орловского государственного университета принимают дома этап Кубка регионов. С 6 по 8 сентября на льду арены микрорайона "Зареченский" состоятся матчи с лучшими командами конференции "Запад".
Старт турнира для нашей команды – в пятницу 6 сентября, в 17:15. Соперник – тамбовская "Держава". В субботу 7 сентября орловцы сыграют с коллективом Мордовского государственного университета – МГУ-Талина. Начало – в 14:00, завершится турнир для орловцев в воскресенье 8 сентября. В 13:00 хоккеисты ОГУ сыграют с командой Смоленского государственного университета спорта.