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16:56, 2 сентября 2024 года В Орле после столкновения с легковушкой погиб мотоциклист Трагедия произошла на Московском шоссе.





2 сентября в Орле произошло ДТП со смертельным исходом. Трагедия развернулась днем в районе дома №139 по Московскому шоссе.





Как стало известно сайту "Вести-Орел", по предварительной информации, мотоциклист 1998-го года рождения выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу Гранту", которая следовала попутно и поворачивала налево. От полученных травм мотоциклист скончался.





Артем Ежаков



