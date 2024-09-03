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19:00, 2 сентября 2024 года В Минстрое обсудили цифровизацию строительной отрасли и сферы ЖКХ Орловской области Рабочую встречу провели замминистра Константин Михайлик и руководитель Представительства Орловской области при Правительстве РФ Александр Бирюков.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В Минстрое России обсудили цифровизацию строительной отрасли и сферы ЖКХ на Орловщине. Рабочую встречу провели замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик и руководитель Представительства Орловской области при Правительстве РФ Александр Бирюков. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



В центре внимания - использование специалистами строительной отрасли Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности региона, рост числа пользователей платформы. Также рассмотрены вопросы развития технологий информационного моделирования, динамики наполнения информационной системы управления проектами (ИСУП) и повышения качества данных в ГИС ЖКХ.







