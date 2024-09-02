Андрей Клычков рассказал, как проводит день рождения

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15:55, 2 сентября 2024 года
Андрей Клычков рассказал, как проводит день рожденияГлаве области 2 сентября исполнилось 45 лет.
Фото: Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков 2 сентября отмечает 45-й день рождения. Глава региона проводит этот день среди жителей.
– Спасибо всем за теплые поздравления и пожелания! Приятно сегодняшний день провести среди людей! - подписал фото глава региона.
Клычков поблагодарил орловцев за теплые поздравления и пожелания. Во время последнего прямого эфира в соцсетях губернатор сообщил, что в понедельник трансляции не будет.
– Надеюсь, поймете меня, что по понедельнику я пропущу, - сказал во время последнего прямого эфира глава региона.
Сергей Силаев
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