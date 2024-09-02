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15:55, 2 сентября 2024 года Андрей Клычков рассказал, как проводит день рождения Главе области 2 сентября исполнилось 45 лет.



Фото: Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 2 сентября отмечает 45-й день рождения. Глава региона проводит этот день среди жителей.



– Спасибо всем за теплые поздравления и пожелания! Приятно сегодняшний день провести среди людей! - подписал фото глава региона.



Клычков поблагодарил орловцев за теплые поздравления и пожелания. Во время последнего прямого эфира в соцсетях губернатор сообщил, что в понедельник трансляции не будет.



– Надеюсь, поймете меня, что по понедельнику я пропущу, - сказал во время последнего прямого эфира глава региона.





Сергей Силаев



