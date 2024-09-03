Будущих орловских педагогов поздравили с началом учебного года

На торжество в Мезенский педколледж приехал губернатор Андрей Клычков.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

- Уже более 40 лет это учебное заведение готовит кадры для системы образования Орловской области. Мы очень надеемся, что вы вольётесь в ряды орловских педагогов, - сказал губернатор, обращаясь к студентам.

Глава региона также отметил, что Мезенский педагогический колледж активно помогает Российской армии. Студенты и волонтеры колледжа участвуют в общественной жизни Орловской области.