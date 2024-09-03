Будущих орловских педагогов поздравили с началом учебного года

|
|Главная » Новости
17:30, 2 сентября 2024 года
Будущих орловских педагогов поздравили с началом учебного годаНа торжество в Мезенский педколледж приехал губернатор Андрей Клычков.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Будущие орловские учителя принимали поздравления с началом учебного года от губернатора Андрея Клычкова. Он посетил Мезенский педагогический колледж, чтобы лично поздравить студентов.
- Уже более 40 лет это учебное заведение готовит кадры для системы образования Орловской области. Мы очень надеемся, что вы вольётесь в ряды орловских педагогов, - сказал губернатор, обращаясь к студентам.
Глава региона также отметил, что Мезенский педагогический колледж активно помогает Российской армии. Студенты и волонтеры колледжа участвуют в общественной жизни Орловской области.
Сергей Мерцалов