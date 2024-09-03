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20:00, 2 сентября 2024 года В Орле распространяется движение квадроберов Необычное увлечение заключается в подражании повадкам животных.







В Орле распространяется движение квадроберов. Необычное увлечение заключается в подражании повадкам животных.



В Россию квадробика пришла весной. Ее придумал японец, которого в детстве дразнили обезьяной. Обиду мужчина превратил в физическую активность и попал в книгу рекордов Гиннесса, пробежав на четвереньках сто метров за 18 секунд. Подростки превратили спорт в субкультуру.



У движения много сторонников и противников. Большинство подростков считают такое увлечение несерьезным. Но есть и те, кто совершенно серьезно рычат, лают, кусаются, царапаются и едят корм для животных.

Денис Юдин, врач-терапевт Орловского психоневрологического диспансера: "Были нападения. Одна девочка-подросток напала на мальчика, стала его кусать и царапать". Родителям стоит понимать риски, которые могут привести к реальным негативным последствиям.

Денис Юдин, врач-терапевт Орловского психоневрологического диспансера: "Если родители видят, что человек стал слишком агрессивным, тогда нужна профилактическая беседа с целью исправления поведения".





Эльза Ахмедбекова



