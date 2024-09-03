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8:45, 3 сентября 2024 года В Верховье появится бульвар в честь русского философа Николая Данилевского Проект стал одним из победителей конкурса Минстроя.







Пять орловских районных центров стали победителями в конкурсе Минстроя на благоустройство. В их числе оказалось Верховье с проектом "Бульвар Данилевского".



На благоустройство новой территории поселок получил более 64 миллионов рублей. Преобразится улица 7-го Ноября – самая посещаемая, здесь расположились магазины, кафе и дом культуры.



Бульвар будет назван в честь русского философа Николая Данилевского. Проектом предусмотрены озеленение, парковка, современное освещение, урны, лавочки и навесы. Завершить его планируют в конце 2025-го года.





Владимир Маряшин



