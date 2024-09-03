Из Орла в Луганск доставят грузовик с гуманитарной помощью

|
|Главная » Новости
13:45, 3 сентября 2024 года
Из Орла в Луганск доставят грузовик с гуманитарной помощьюГруз сопровождает военный медик Елена с позывным "Базука".
Фото: архив
В Луганск отправляется целый грузовик с гуманитарной помощью. Для военного госпиталя доставят стройматериалы, медикаменты, белье и продукты.
Груз будет сопровождать военный медик Елена с позывным "Базука". Она добровольно уехала в Луганск работать врачом. Когда Елена вернулась в отпуск, ее наградили памятной медалью за самоотверженность и патриотизм от областного Совета. 2 сентября она посетила школьную линейку своего сына в лицее № 4 в Орле и призвала людей помочь с сбором груза.
Дети с ограниченными возможностями здоровья написали письма поддержки для раненых бойцов. Сделали они это во время смены в санатории "Орловчанка".
Татьяна Тимохина