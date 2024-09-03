Из Орла в Луганск доставят грузовик с гуманитарной помощью

Груз сопровождает военный медик Елена с позывным "Базука".

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Груз будет сопровождать военный медик Елена с позывным "Базука". Она добровольно уехала в Луганск работать врачом. Когда Елена вернулась в отпуск, ее наградили памятной медалью за самоотверженность и патриотизм от областного Совета. 2 сентября она посетила школьную линейку своего сына в лицее № 4 в Орле и призвала людей помочь с сбором груза.

Дети с ограниченными возможностями здоровья написали письма поддержки для раненых бойцов. Сделали они это во время смены в санатории "Орловчанка".