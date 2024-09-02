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16:30, 2 сентября 2024 года Денис Орлов поселил у себя семью из Курска В квартире командира отрядов народной дружины Орловской области "Бригада Катукова" живет Маргарита Куркина с дочерью.







Командир отрядов народной дружины Орловской области "Бригада Катукова" поселил у себя семью из Курска. Из-за опасности Маргарита Куркина с дочерью-второклассницей решили покинуть малую Родину, и теперь делят быт с Денисом Орловым.

Денис Орлов, командир отряда народной дружины Орловской области "Бригада Катукова": "Максимально комфортно, очень уважительно относимся друг к другу. Помогаем друг другу в случае необходимости. Какие-то бытовые вопросы меня тоже абсолютно не смущают". Командир дружинников также помогает пройти обследование в больнице, устроиться на работу и в школу. Скоро в квартире появится еще и собака из Курской области, лишившаяся семьи.





