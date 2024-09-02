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13:00, 2 сентября 2024 года
Андрей Клычков поздравил орловских студентов с началом учебного годаГлава региона встретился с молодежью в Фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил орловских студентов с началом учебного года. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", глава региона пообщался с молодежью в Фундаментальной библиотеке Орловского государственного университета имени Тургенева.
- Вы - студенты крупнейшего вуза Орловщины. Государственный университет - наш признанный лидер. Сегодня опорный вуз предлагает более 300 программ обучения и самые разные возможности для самореализации студентов, - сказал Андрей Клычков.
Он отметил, что на базе ОГУ имени Тургенева реализуется лидерский проект - межвузовский студенческий кампус. Также формируется уникальный научно-образовательный центр, который будет ориентирован на инженерное, физико-математическое, медицинское и другие инновационные направления, включая IT-технологии.
Сергей Мерцалов