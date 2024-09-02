Андрей Клычков поздравил орловских студентов с началом учебного года

Глава региона встретился с молодежью в Фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

- Вы - студенты крупнейшего вуза Орловщины. Государственный университет - наш признанный лидер. Сегодня опорный вуз предлагает более 300 программ обучения и самые разные возможности для самореализации студентов, - сказал Андрей Клычков.

Он отметил, что на базе ОГУ имени Тургенева реализуется лидерский проект - межвузовский студенческий кампус. Также формируется уникальный научно-образовательный центр, который будет ориентирован на инженерное, физико-математическое, медицинское и другие инновационные направления, включая IT-технологии.