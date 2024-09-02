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13:45, 2 сентября 2024 года Три молодых педагога пополнили педколлектив Змиевского лицея под Орлом На торжественную линейку 2 сентября пришли ученики, учителя и родители.



Фото: Татьяна Тимохина

В Свердловском районе Орловской области на торжественные линейки, посвященные началу учебного года, пришли не только ученики и педагогический коллектив, но и их родители. В этом году в Змиевском лицее впервые переступили порог школы 30 первоклассников.



Кроме того, в школе появились три новых учителя. Один из них, Даниил Фонтаниа, пришел в учебное заведение по программе "Земский учитель" и будет преподавать химию. Всего в школы Свердловского района пришли учиться 1213 детей, из них 104 - первоклассники.





Татьяна Тимохина



