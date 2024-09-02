Три молодых педагога пополнили педколлектив Змиевского лицея под Орлом

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13:45, 2 сентября 2024 года
Три молодых педагога пополнили педколлектив Змиевского лицея под ОрломНа торжественную линейку 2 сентября пришли ученики, учителя и родители.
Фото: Татьяна Тимохина
В Свердловском районе Орловской области на торжественные линейки, посвященные началу учебного года, пришли не только ученики и педагогический коллектив, но и их родители. В этом году в Змиевском лицее впервые переступили порог школы 30 первоклассников.
Кроме того, в школе появились три новых учителя. Один из них, Даниил Фонтаниа, пришел в учебное заведение по программе "Земский учитель" и будет преподавать химию.
Всего в школы Свердловского района пришли учиться 1213 детей, из них 104 - первоклассники.
Татьяна Тимохина