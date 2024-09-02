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11:30, 2 сентября 2024 года В Орловской области открылась сельскохозяйственная гимназия имени Столыпина В День знаний здесь возложили цветы к памятнику великого реформатора.





Видео: Юля Опанасюк

2 сентября свои двери впервые распахнула сельскохозяйственная гимназия имени Столыпина. В День знаний здесь уже появилась первая традиция - возлагать цветы к памятнику этого великого реформатора. В гимназии смогут учиться 550 ребят. Она является частью сельскохозяйственного комплекса "Орловский колос" и духовно-православного центра "Вятский Посад". Знания здесь будут получать будущие агрономы, ветеринары, зоотехники, инженеры-механики, микробиологи и другие специалисты, связанные с сельским хозяйством.





Юлия Опанасюк



