Самая большая школа в Орловской области распахнула свои двери для учеников

|
|понедельник 2.09.2024 17:11:25
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
10:22, 2 сентября 2024 года
Самая большая школа в Орловской области распахнула свои двери для учениковОна расположена в Орле на улице Зеленина.
Фото: Екатерина Габова
Самая большая школа Орловской области распахнула свои двери для учеников. Она расположена на улице Зеленина в городе Орле. Учебное заведение рассчитано на 1225 учащихся.
Сегодня здесь прозвенел первый звонок для 210 мальчиков и девочек. Кроме того, школа приняла учеников из Курской области. Всего зачислен 1081 школьник.
В четырехэтажном здании школы 62 учебных класса. В них будут учиться ребята с 1-го по 10-й классы.
Екатерина Габова
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.