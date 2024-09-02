Самая большая школа в Орловской области распахнула свои двери для учеников

Она расположена в Орле на улице Зеленина.

Фото: Екатерина Габова

Сегодня здесь прозвенел первый звонок для 210 мальчиков и девочек. Кроме того, школа приняла учеников из Курской области. Всего зачислен 1081 школьник.



В четырехэтажном здании школы 62 учебных класса. В них будут учиться ребята с 1-го по 10-й классы.

