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12:30, 2 сентября 2024 года

Депутаты орловского облсовета рассмотрели ряд социально значимых законопроектов

В их числе — обеспечение граждан льготными лекарствами и решение проблемы вывоза мусора.



Один из самых обсуждаемых вопросов первой после каникул сессии областного Совета касался льготного лекарственного обеспечения. Фактически депутаты с подачи Верховного суда России расширяют список лиц, имеющих право на получение бесплатных лекарств.

- На исполнение данного закона нам потребуется более миллиарда рублей. Будем изыскивать необходимые денежные средства. На здоровье населения мы не должны экономить, - отметил председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский

Однако наиболее жаркие дискуссии развернулись при обсуждении коммунальных проблем. В частности, речь шла о переполненных мусорных контейнерах. Депутаты посвятили этому вопросу около часа. Чтобы улучшить систему обращения с отходами, народные избранники дали правительству области несколько рекомендаций и установили срок в три месяца. Было решено вернуться к этому вопросу в ноябре.


Антон Киселёв
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