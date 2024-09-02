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12:30, 2 сентября 2024 года Депутаты орловского облсовета рассмотрели ряд социально значимых законопроектов В их числе — обеспечение граждан льготными лекарствами и решение проблемы вывоза мусора.







Один из самых обсуждаемых вопросов первой после каникул сессии областного Совета касался льготного лекарственного обеспечения. Фактически депутаты с подачи Верховного суда России расширяют список лиц, имеющих право на получение бесплатных лекарств.



- На исполнение данного закона нам потребуется более миллиарда рублей. Будем изыскивать необходимые денежные средства. На здоровье населения мы не должны экономить, - отметил председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский.



Однако наиболее жаркие дискуссии развернулись при обсуждении коммунальных проблем. В частности, речь шла о переполненных мусорных контейнерах. Депутаты посвятили этому вопросу около часа. Чтобы улучшить систему обращения с отходами, народные избранники дали правительству области несколько рекомендаций и установили срок в три месяца. Было решено вернуться к этому вопросу в ноябре.





Антон Киселёв



