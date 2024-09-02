В Орловской области близится к завершению уборочная кампания

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12:00, 2 сентября 2024 года
В Орловской области близится к завершению уборочная кампанияУже собрано 83% урожая зерновых культур.
Фото: архив
Уборочная страда в Орловской области выходит на завершающую стадию. Уже собрано более 83% урожая зерновых культур.
- Наши земледельцы собрали 2,8 миллиона тонн зерна. Урожайность чуть меньше, чем в прошлом году, однако работы еще продолжаются, поэтому мы ожидаем увеличения показателей, - сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях.
Отметим, что в этом году, несмотря на майские заморозки, аграрии идут с опережением графика - первый миллион тонн зерновых намолотили уже к 1 августа. И по итогам уборки урожай ожидают как минимум не ниже 2023 года.
Евгения Коростелева