В Орловской области близится к завершению уборочная кампания

Уже собрано 83% урожая зерновых культур.

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- Наши земледельцы собрали 2,8 миллиона тонн зерна. Урожайность чуть меньше, чем в прошлом году, однако работы еще продолжаются, поэтому мы ожидаем увеличения показателей, - сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях.

Отметим, что в этом году, несмотря на майские заморозки, аграрии идут с опережением графика - первый миллион тонн зерновых намолотили уже к 1 августа. И по итогам уборки урожай ожидают как минимум не ниже 2023 года.