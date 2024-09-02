В Орловской области увеличился выпуск лекарственных препаратов

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14:30, 2 сентября 2024 года
В Орловской области увеличился выпуск лекарственных препаратовЗначительный рост показали отрасли, связанные с добычей и переработкой сырья.
Фото: архив
По данным Орелстата, индекс промышленного производства Орловской области в июле 2024 года по сравнению с июлем 2023 года вырос на 4,7%, а с начала года - на 8,6%. Положительной динамике способствовала активность в большинстве отраслей обрабатывающего сектора.
Особенно заметно увеличились объемы производства лекарственных средств и материалов медицинского назначения - на 76,9%. Высокие темпы роста были зафиксированы в производстве: металлургии - плюс 35,3%; напитков - плюс 34,7%; химических веществ и химических продуктов - плюс 30,2%; текстильных изделий - плюс 24,6%; автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - плюс 24,4%.
Снижение объемов производства отмечено в отраслях, производящих готовые металлические изделия - минус 12,7%; бумагу и бумажные изделия - минус 17%; прочие готовые изделия - минус 24,3%; а также занимающихся ремонтом и монтажом машин и оборудования - минус 36,8%.
Сергей Мерцалов