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10:43, 2 сентября 2024 года Сегодня в Орле куряне выбирают губернатора своего региона Голосование продлится до 15 часов.



Фото: архив

2 сентября жители Курской области смогут проголосовать за губернатора своего региона. Избирательный участок открыт в гостинице "Орел" по адресу: площадь Мира, 4. Голосование продлится до 15 часов. Также будет организовано выездное голосование в районах области. С собой необходимо иметь паспорт или документ его заменяющий.





