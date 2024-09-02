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8:49, 2 сентября 2024 года Сегодня прозвенит звонок для 77 тысяч орловских школьников К ним присоединятся учащиеся из Курской и Белгородской областей.



Фото: архив

2 сентября школьный звонок прозвенит для 77 тысяч орловских учеников. К ним присоединятся ребята из Курской и Белгородской областей.



Около 7 тысяч первоклассников впервые переступят порог школы. Все праздничные линейки будут ограничены по времени. Связано это с обеспечением безопасности.



В этом году в Орловской области откроются два новых учебных заведения: сельскохозяйственная гимназия Столыпина и школа на улице Зеленина в Орле. В общей сложности они смогут вместить более 1700 учеников.





Екатерина Габова



