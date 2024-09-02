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9:26, 2 сентября 2024 года В Орловской области пройдут уроки безопасности Занятия для детей проведут сотрудники МЧС.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

2 сентября в орловских школах и детсадах пройдут уроки безопасности. Занятия проведут сотрудники ГУ МЧС России по региону.



- Эти встречи необходимы для восстановления после летних каникул навыков безопасного поведения в быту, на природе и в общественных местах, - ГУ МЧС России по Орловской области.





Пожарные и спасатели напомнят школьникам и дошколятам о правилах безопасности и о том, как действовать в экстремальных ситуациях. Также ребят ждут мастер-классы, игры и просмотр видеороликов.- Эти встречи необходимы для восстановления после летних каникул навыков безопасного поведения в быту, на природе и в общественных местах, - сообщили в пресс-службе





Сергей Мерцалов



