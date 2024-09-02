В деревне под Орлом ремонтируют дорогу

Новый асфальт укладывают в Первом Воине Мценского района.
Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"
В деревне Первый Воин Мценского района начались работы по укладке нового асфальта. Они стартовали 30 августа.
В "Дорожной службе" рассказали, что перед укладкой асфальта тщательно готовят асфальтовые смеси и основание под них. Затем материал аккуратно распределяют по дороге, а рабочие уплотняют его, чтобы покрытие прослужило как можно дольше.
- Каждый участок дороги требует особого внимания и контроля качества работ, - подчеркнули дорожники.