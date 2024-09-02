Главная » Новости



15:00, 2 сентября 2024 года В деревне под Орлом ремонтируют дорогу Новый асфальт укладывают в Первом Воине Мценского района.



Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"

В деревне Первый Воин Мценского района начались работы по укладке нового асфальта. Они стартовали 30 августа. В "Дорожной службе" рассказали , что перед укладкой асфальта тщательно готовят асфальтовые смеси и основание под них. Затем материал аккуратно распределяют по дороге, а рабочие уплотняют его, чтобы покрытие прослужило как можно дольше. - Каждый участок дороги требует особого внимания и контроля качества работ, - подчеркнули дорожники.





Сергей Мерцалов



