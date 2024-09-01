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15:22, 1 сентября 2024 года

Учитель из Орла получила министерскую награду в День знаний

Валентине Кононовой присвоено звание "Почетный работник образования".

Фото: Юлия Опанасюк

Учитель из Орла Валентина Кононова получила заслуженную награду. Ей присвоено звание "Почетный работник сферы образования".

Министерскую награду педагог получила в День знаний, 1 сентября. Более семи лет Валентина Кононова работает в Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши. А ее общий стаж в образовании превышает 40 лет.


В самой гимназии в День знаний воскресная служба завершилась молебном перед Иконой Божией Матери "Прибавление ума". Возглавил ее митрополит Тихон. В 2024 году учиться здесь будут 90 воспитанников, четверо за парты сядут впервые.


Юлия Опанасюк
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