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15:22, 1 сентября 2024 года Учитель из Орла получила министерскую награду в День знаний Валентине Кононовой присвоено звание "Почетный работник образования".



Фото: Юлия Опанасюк

Учитель из Орла Валентина Кононова получила заслуженную награду. Ей присвоено звание "Почетный работник сферы образования".



Министерскую награду педагог получила в День знаний, 1 сентября. Более семи лет Валентина Кононова работает в Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши. А ее общий стаж в образовании превышает 40 лет.





В самой гимназии в День знаний воскресная служба завершилась молебном перед Иконой Божией Матери "Прибавление ума". Возглавил ее митрополит Тихон. В 2024 году учиться здесь будут 90 воспитанников, четверо за парты сядут впервые.





Юлия Опанасюк



