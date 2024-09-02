Главная » Новости



10:07, 2 сентября 2024 года Орловский губернатор Клычков празднует день рождения 2 сентября главе Орловщины исполнилось 45 лет.



Фото: архив "Вестей"

Сегодня, 2 сентября, свой день рождения отмечает губернатор Орловской области Андрей Клычков. Главе Орловщины исполнилось 45 лет.



Андрей Клычков возглавляет Орловскую область седьмой год, с 2018-го. Политик и государственный деятель, экс-депутат, юрист, Андрей Клычков родился в Калининграде. Здесь же окончил юридический институт МВД России, позже получил образование политтехнолога. Являлся руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме. С 2017 года Указом Владимира Путина назначен врио губернатора Орловской области, а в 2018 году победил на губернаторских выборах.



Андрей Клычков женат, у него двое сыновей и дочь.





Ольга СУПОНЕВА



