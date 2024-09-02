Орловский губернатор Клычков празднует день рождения
2 сентября главе Орловщины исполнилось 45 лет.
Фото: архив "Вестей"
Сегодня, 2 сентября, свой день рождения отмечает губернатор Орловской области Андрей Клычков. Главе Орловщины исполнилось 45 лет.
Андрей Клычков возглавляет Орловскую область седьмой год, с 2018-го. Политик и государственный деятель, экс-депутат, юрист, Андрей Клычков родился в Калининграде. Здесь же окончил юридический институт МВД России, позже получил образование политтехнолога. Являлся руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме. С 2017 года Указом Владимира Путина назначен врио губернатора Орловской области, а в 2018 году победил на губернаторских выборах.