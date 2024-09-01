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13:05, 1 сентября 2024 года Первая недели осени в Орловской области будет жаркой Воздух прогреется до +26..+30.



Фото: Ольга Супонева

Календарная осень пришла на Орловщину, а осень климатическая пока что наступать не спешит. Первая неделя сентября в Орле и области выдастся жаркой.



Как сообщает Росгидрометцентр, рабочая неделя 2 сентября начнется с отметок на термометрах в +30. С 3 по 7 сентября температура будет постепенно опускаться: сперва до +29, после +26..+25 градусов. Ночью при этом термометры покажут +14..+16, а к концу недели +9..+10 градусов.



Ожидается, в основном, ясная погода без дождей. Синоптики прогнозируют достаточно сильный ветер. Давление выше нормы.





Ольга СУПОНЕВА



