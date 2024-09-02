Орловские верующие отправили гуманитарный груз в зону СВО
Очередную партию гумпомощи передал Введенский приход.
Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии
Верующие из Орловской области отправили очередную партию гумпомощи в зону СВО. Груз передал Введенский приход села Хотьково.
Помощь в сборе оказали прихожане - жители Урицкого и Шаблыкинского районов.
- На этот раз в состав помощи вошли вещи, требующиеся для обустройства быта бойцов: инфракрасные обогреватели, бойлеры, стиральные машины, трубы, фитинги, стройматериалы, - сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.