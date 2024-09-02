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17:04, 1 сентября 2024 года В Орле пройдет велопробег "Россия без сквернословия" Он запланирован на 22 сентября.



Фото: Свято-Троицкий храм Орла

В Орле пройдет велопробег, посвященный писателям уроженцам Орловщины. Мероприятие организует Свято-Троицкий храм областного центра.



Участники пробега, получившего название "Россия без сквернословия", посетят литературные места. Старт у памятника Лескову, а далее - памятники Есенину, Фету (ТМК Гринн), Андрееву, Тургеневу, Бунину. Финальный пункт – сквер Орловских литераторов.



- Возле каждого памятника будет остановка и небольшой экскурс по интересным фактам биографий знаменитых писателей. В завершении велопутешествия будет отслужен молебен о создании и укреплении семьи,- сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.



Мероприятие пройдет 22 сентября, старт в 12.00.





Ольга СУПОНЕВА



