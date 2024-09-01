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12:46, 1 сентября 2024 года Клычков обсудил строительство студкампуса с местными жителями Глава области встретился с орловцами из частных домов по соседству со стройкой.



Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с жильцами частного сектора, расположенного возле большой стройки: будущего студенческого кампуса. Глава региона и местные жители обсудили детали и проблемные точки стройки.



Орловцев волнует дорога-выезд из будущего кампуса, который пройдет рядом с частной застройкой. Также местные жители беспокоятся за снос деревьев.



- В результате участники встречи договорились о проработке компромиссных вариантов организации выезда из кампуса и дальнейшем взаимодействии в этом вопросе, - сообщает пресс-служба правительства Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА



