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14:02, 1 сентября 2024 года В Орле 16-летний житель Брянска срывал цепочки с прохожих Молодого человека подозревают как минимум в двух фактах грабежа.



Фото: архив "Вестей"

Орловские полицейские задержали 16-летнего уроженца Брянской области по подозрению в грабеже. Молодой человек похитил ювелирку у прохожих, общая стоимость украденного составила около 50 тысяч рублей.



В полицию попало два похожих заявления от жителей Орла. В одном случае у женщины была сорвана цепочка за 30 тысяч, в другом у мужчины цепочка с подвеской за 20 тысяч рублей. Подозрения оперативников пали на молодого жителя соседнего региона, который ранее уже был судим.



- В настоящее время ведется дознание. Имеется информация о причастности злоумышленника к другим преступлениям, совершенным на территории областного центра. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА



