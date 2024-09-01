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16:03, 1 сентября 2024 года Под Орлом завершился ремонт участка федеральной трассы Дорожники обновили 10 километров полотна.



Фото: ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск

Ремонт еще одного участка дороги завершился в Орловской области. Речь идет о десятикилометровом отрезке трассы "Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь".



Как рассказали в ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск, ремонт вели по новой технологии "Сларри Сил". Ее использование позволяет устранить небольшие поверхностные дефекты покрытия, помогая приостановить уже начавшиеся процессы старения дорожного покрытия. Обновленные участки становятся ровными, улучшается сцепление колес с автомобильной дорогой, что обеспечивает безопасность и комфорт передвижения.



В порядок привели участок с 46 по 56 километр.





Ольга СУПОНЕВА



