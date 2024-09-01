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12:00, 1 сентября 2024 года С 1 сентября в орловском пригороде запущен новый автобус Маршрут №353 повезет пассажиров от Знаменки до Дормаша.



Фото: архив "Вестей"

Новый автобус начал курсировать в пригороде Орла с 1 сентября. Речь идет о маршруте №353, который повезет пассажиров от улицы Березовой поселка Знаменка до остановки "Дормаш".



Об изменениях в межмуниципальных перевозках рассказали в пресс-службе регионального правительства. Так, с сегодняшнего дня автобус будет ходить до остановки "Орловский колос", а на маршрутах №101 "Орел – Кромы", №102 "Орел - Заря Мира" и №293 "Орел – Лысовка" появятся дополнительные остановки: "Орловский колос" и "Бройлерная фабрика".











Ольга СУПОНЕВА



