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12:00, 1 сентября 2024 года

С 1 сентября в орловском пригороде запущен новый автобус

Маршрут №353 повезет пассажиров от Знаменки до Дормаша.

Фото: архив "Вестей"

Новый автобус начал курсировать в пригороде Орла с 1 сентября. Речь идет о маршруте №353, который повезет пассажиров от улицы Березовой поселка Знаменка до остановки "Дормаш".

Об изменениях в межмуниципальных перевозках рассказали в пресс-службе регионального правительства. Так, с сегодняшнего дня автобус будет ходить  до остановки "Орловский колос", а на маршрутах №101 "Орел – Кромы", №102 "Орел - Заря Мира" и №293 "Орел – Лысовка" появятся дополнительные остановки: "Орловский колос" и "Бройлерная фабрика".





Ольга СУПОНЕВА
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