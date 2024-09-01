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10:57, 1 сентября 2024 года В Орле умер Заслуженный артист России Николай Чупров Об утрате сообщил театр им. Тургенева.



Фото: архив "Вестей"

Заслуженный артист России Николай Чупров ушел из жизни. Об этом сообщил Орловский государственный театр им. Тургенева.



Николай Чупров - обладатель звания Заслуженный артист России, театральной премии "Золотая маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Николаю Евгеньевичу было 79 лет, до 80-го дня рождения он не дожил три месяца. Николай Чупров на сцене прожил более 200 ролей, театру посвятил более 60 лет своей жизни. Он первый в Орловской области артист, получивший премию "Золотая маска".



- Актер с большой буквы - с огромным талантом и большим сердцем. Сотни ролей на сцене, которые невозможно забыть...Время безжалостно... но мы будем помнить! С любовью навсегда! - гласит сообщение на официальной странице театра.



Редакция сайта "Вести-Орел" выражает соболезнования родным и близким артиста.





Ольга СУПОНЕВА



