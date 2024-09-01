При атаке БПЛА на Орловскую область никто не пострадал

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10:51, 1 сентября 2024 года
При атаке БПЛА на Орловскую область никто не пострадалОб этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
Фото: архив "Вестей"
В ночной атаке БПЛА на Орловскую область никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков:
- Этой ночью киевский режим снова атаковал Орловскую область. Был сбит один вражеский БПЛА, пострадавших и повреждений нет, на месте происшествия работают оперативные службы.
Как уже сообщал сайт "Вести-Орел", в ночь на 1 сентября дежурные средства ПВО уничтожили один беспилотный летальный аппарат.
Ольга СУПОНЕВА
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