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10:32, 1 сентября 2024 года Школы Орловской области пополнили еще 8 земских учителей В том числе четверо молодых специалистов.





В Орловской области еще 8 педагогов начнут работу в новом учебном году по программе "Земский учитель". В том числе, четверо молодых учителей.



Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Сельские школы обрели учителей математики, информатики и ИКТ, начальных классов, химии, физики, иностранного языка и двоих физруков. Всего же земских учителей в орловских школах насчитывается уже 55.



Учителя, приехавшие работать в сельскую местность по программе, получают подъемные в сумме миллион рублей.





Ольга СУПОНЕВА



