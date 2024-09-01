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11:00, 1 сентября 2024 года В Орле откроется выставка "Радость семейного чтения" Экспозиция будет работать в Бунинке.





В Орле откроется выставка "Радость семейного чтения". Посетить ее можно будет в библиотеке им. Бунина со 2 по 30 сентября.



В экспозицию войдут издания об истории родного края: книги-альбомы "Орел на старых открытках", "Орловская губерния. Страницы фотолетописи", "Орел: история города для детей и их родителей". Будут представлены и детские книги: "Сказки Орловской губернии", "Сказки, сказания и предания Новосильского края", сказки, рассказы и стихи для детей "За серебряной птицей" Ивана Тургенева и другие.



Выставка расположится в отделе краеведческих документов Бунинки.



(12+)





Ольга СУПОНЕВА



