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9:38, 1 сентября 2024 года Губернатор Андрей Клычков поздравил орловцев с 1 сентября Орловщина вместе со всей страной празднует День знаний.



Фото: архив "Вестей"

Губернатор Орловской области поздравил школьников, педагогов и родителей с Днем знаний. Пожелания перед стартом учебного года Андрей Клычков адресовал 1 сентября.



Клычков отметил, что система образования играет ключевую роль в жизни страны, региона, в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Также он упомянул о достижениях в сфере образования на Орловщине за последнее время: открытие "Кванториума", обновление материально-технической базы школ, строительство новых детсадов и школ.



- Мы будем встречать День знаний в особых условиях. Пользуясь этой возможностью, хочу поблагодарить учителей, преподавателей, руководителей учреждений образования, школьников и студентов за неустанную поддержку, которую вы оказываете Российской Армии и регионам нашей страны. Спасибо вам большое! Когда мы вместе – нас никому не сломить! - отметил Андрей Клычков.



Он пожелал орловцам здоровья, мира и добра, успехов в труде и учебе.





Ольга СУПОНЕВА



