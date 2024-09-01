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9:38, 1 сентября 2024 года

Губернатор Андрей Клычков поздравил орловцев с 1 сентября

Орловщина вместе со всей страной празднует День знаний.

Фото: архив "Вестей"

Губернатор Орловской области поздравил школьников, педагогов и родителей с Днем знаний. Пожелания перед стартом учебного года Андрей Клычков адресовал 1 сентября. 

Клычков отметил, что система образования играет ключевую роль в жизни страны, региона, в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Также он упомянул о достижениях в сфере образования на Орловщине за последнее время: открытие "Кванториума", обновление материально-технической базы школ, строительство новых детсадов и школ. 

- Мы будем встречать День знаний в особых условиях. Пользуясь этой возможностью, хочу поблагодарить учителей, преподавателей, руководителей учреждений образования, школьников и студентов за неустанную поддержку, которую вы оказываете Российской Армии и регионам нашей страны. Спасибо вам большое! Когда мы вместе – нас никому не сломить! - отметил Андрей Клычков.

Он пожелал орловцам здоровья, мира и добра, успехов в труде и учебе.


Ольга СУПОНЕВА
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